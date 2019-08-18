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«Локомотив» победил «Динамо» в шестом туре РПЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл столичное «Динамо» в матче шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) в воскресенье, 18 августа. Встреча, прошедшая на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 2:1.

Первый мяч был забит Максимилианом Филиппом («Динамо») на третьей минуте. После этого одержать победу «железнодорожникам» помогли голы Алексея Миранчука (28-я минута) и Антона Миранчука (82), передает «Интерфакс».

«Локомотив» набрал 13 очков и теперь занимает второе место в турнирной таблице. «Динамо» (5 очков) — на 13-й строчке.

Как сообщалось 12 августа, во время матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом», который прошел на арене Грозного, по громкой связи оскорбили главного арбитра Алексея Сухого. Как оказалось, сделал это сотрудник пресс-службы стадиона, находившийся в дикторской. Его уволили после инцидента.

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