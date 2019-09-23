Главный тренер «Динамо» Хохлов высказался о возможной отставке

Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о своей возможной отставке после проигрыша ФК «Сочи» 22 сентября. Об этом 23 сентября сообщает «Спорт-Экспресс».

«Ничего не нужно сделать, у меня действительно не получилось. Скоро вы всё узнаете», — заявил Хохлов, на пресс-конференции отвечая на вопрос, что еще нужно сделать, чтобы тренер ушел в отставку.

«Динамо» проиграло «Сочи» 22 сентября на своем поле со счетом 2:3, продлив серию без побед в РПЛ до трех матчей. По итогам 10 туров москвичи занимают 11-ю строчку турнирной таблицы с 10 очками.

Как пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источники, «Динамо» рассматривает пять кандидатов на замену главному тренеру. Вместе с тем пока единого мнения о приоритетном варианте для клуба нет. Уточняется, что руководство рассматривает наставника «Оренбурга» Владимира Федотова, главного тренера молодежной сборной России Михаила Галактионова, а также безработных Андрея Кобелева, Массимо Карреру и Курбана Бердыева.

Хохлов возглавляет «Динамо» с осени 2017 года. Ранее он работал с дублирующим и молодежным составами бело-голубых, а также выступал в роли исполняющего обязанности главного тренера в 2012 году. Под его руководством «Динамо» в предыдущих сезонах финишировало на 8-м и 12-м местах.

3 сентября сообщалось, что главный наставник ФК «Ростов» Валерий Карпин во второй раз подряд назван лучшим тренером месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ).