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СМИ сообщили о покупке «Динамо» футболиста «Дженоа»

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Фото: Global Look Press/Maurizio Borsari
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Московский футбольный клуб «Динамо» решил купить футболиста итальянского «Дженоа» и сборной Швеции Оскара Хильемарка. Об этом на своем сайте сообщил журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио 29 августа.

По его словам, стороны уже достигли соглашения о трансфере 27-летнего полузащитника стоимостью €500 тыс. Как уточняет RT, 30 августа Хильемарк пройдет медицинский осмотр в одной из клиник Рима. Отмечается, что контракт с игроком рассчитан на один год.

Оскар Хильемарк в минувшем сезоне провел 18 матчей за «Дженоа», в которых забил один гол. В составе национальной команды Швеции футболист участвовал в Евро-2016 и чемпионате мира 2018 года, пишет «Спорт-Экспресс».

21 августа сообщалось, что московский ФК «Динамо» заинтересовался вратарем «Ромы» Робином Ольсеном.

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