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Футболист из России впервые за 25 лет оформил дубль во Франции

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Panoramic
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин принес победу своей команде в чемпионате Франции.

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23-летний футболист оформил дубль в матче против «Ниццы» (3:1), который состоялся в Монако во вторник, 24 сентября. Спортсмен стал первым россиянином за 25 лет, которому удалось подобное, передает «Газета.ру».

Последний раз такой результат показал Александр Мостовой в октябре 1994 года, когда он выступал за «Страсбург». Отмечается, что владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев зашел в раздевалку команды после игры и поздравил Головина.

«Наверное, да (лучший матч за «Монако»). Точно не могу сказать, самый лучший или нет. Просто рад тому, что выиграли наконец. Мы должны были выигрывать раньше, и наконец-то это случилось», — сказал россиянин журналистам.

Победа стала первой для «Монако» в текущем первенстве. Команда набрала шесть очков и поднялась на 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

В составе «Монако» Головин выступает с 2018 года. Он перешел в клуб французской лиги из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила €30 млн. Зарплата россиянина составляет €225 тыс. в месяц.

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