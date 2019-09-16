Прямой эфир

Футболист Быстров рассказал об «эликсире молодости» Жиркова

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров объяснил «Известиям», как защитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков в 36 лет продолжает выступать на высоком уровне.

«Не хочу, чтобы за сборную играли одни бразильцы»
Футболист Андрей Аршавин — о национальной команде и развитии отечественного спорта

«Видите, как сохранился. У него есть эликсир молодости, — сказал 35-летний спортсмен. — Почему не поделился? Поделился, просто я более травматичный футболист».

Быстров подчеркнул, что его не удивляет эффективность Жиркова.

«Я против него неоднократно играл на футбольном поле и знаю, как это тяжело. Наверно, это самый неприятный соперник на левом фланге, который мне встречался», — добавил он.

Также экс-игрок «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» рассказал о том, зачем начал выпускать свое шоу на YouTube.

«Хотелось бы с Владимиром Владимировичем Путиным интервью сделать. О чем разговор будет? О жизни», — отметил Быстров, указав, что главным вопросом будет «нежданчик».

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Хотелось бы сделать интервью с Владимиром Путиным»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кононов ответил на требования фанатов покинуть «Спартак»
Футболист Михалик помогал ВСУ во время выступления за «Локомотив»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019