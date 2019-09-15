Кононов ответил на требования фанатов покинуть «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал требования болельщиков покинуть команду. По его словам, ответом фанатам станут победы клуба.

Об этом он заявил в субботу, 14 сентября на пресс-конференции после матча девятого тура чемпионата России против «Урала» в Москве, в котором «Спартак» проиграл со счетом 1:2.

«После каждого проигрыша "Спартака" происходит одна и та же ситуация. Моим ответом на критику станут победы команды», — приводит слова Кононова «Газета.ру».

Наставник красно-белых считает, что команда слабо провела второй тайм. «Мы старались, но атаки были непродуманными, чтобы их можно было завершить», — сказал он.

В турнирной таблице «Спартак» занимает шестое место, набрав 14 очков. В следующем туре 20 сентября клуб в гостях сыграет с «Уфой». «Урал» занимает восьмую строчку, имея в свое активе 13 баллов. 22 сентября команда встретится с «Арсеналом» в Туле.

Ранее Кононов ответил фанатам на критику своего внешнего вида. Болельщики «Спартака» на матче против «Тамбова» вывесили на секторе несколько пиджаков, а также скандировали: «Уходи, пиджак». После этого тренер некоторое время не носил костюм.

Ассоциации между Кононовым и пиджаком проводят с 2016 года, когда глянцевый журнал GQ включил тренера в список самых хорошо одетых мужчин России.