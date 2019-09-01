Футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили перепалку после матча
Между футболистами «Спартака» и «Зенита» произошел конфликт после матча восьмого тура чемпионата России по футболу.
Как сообщает RT, игрок петербургского клуба Магомед Оздоев и устроил перепалку с капитаном «Спартака» Георгием Джикией.
Футболисты начали выяснять отношения, покидая поле, после финального свистка. Отмечается, что их разняли.
Встреча в воскресенье, 1 сентября, на столичном стадионе «Открытие Арена» завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
На 41-й минуте единственный гол забил Юрий Жирков. В итоге «Зенит» набрал 17 очков и возглавил турнирную таблицу.
Лидерство в чемпионате команда делит с «Ростовом» и «Краснодаром». «Спартак» с 14 очками занимает шестую строчку.
Накануне «Зенит» объявил о переходе венесуэльского защитника португальского «Порту» Йордана Осорио.