Футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили перепалку после матча

Между футболистами «Спартака» и «Зенита» произошел конфликт после матча восьмого тура чемпионата России по футболу.

Как сообщает RT, игрок петербургского клуба Магомед Оздоев и устроил перепалку с капитаном «Спартака» Георгием Джикией.

Футболисты начали выяснять отношения, покидая поле, после финального свистка. Отмечается, что их разняли.

Встреча в воскресенье, 1 сентября, на столичном стадионе «Открытие Арена» завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

На 41-й минуте единственный гол забил Юрий Жирков. В итоге «Зенит» набрал 17 очков и возглавил турнирную таблицу.

Лидерство в чемпионате команда делит с «Ростовом» и «Краснодаром». «Спартак» с 14 очками занимает шестую строчку.

Накануне «Зенит» объявил о переходе венесуэльского защитника португальского «Порту» Йордана Осорио.