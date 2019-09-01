Прямой эфир

Футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили перепалку после матча

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Между футболистами «Спартака» и «Зенита» произошел конфликт после матча восьмого тура чемпионата России по футболу.

Пятеро одного ждут: РПЛ может получить нового лидера
В восьмом туре «Спартак» примет «Зенит», а «Локомотив» сыграет с «Ростовом»

Как сообщает RT, игрок петербургского клуба Магомед Оздоев и устроил перепалку с капитаном «Спартака» Георгием Джикией.

Футболисты начали выяснять отношения, покидая поле, после финального свистка. Отмечается, что их разняли.

Встреча в воскресенье, 1 сентября, на столичном стадионе «Открытие Арена» завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

На 41-й минуте единственный гол забил Юрий Жирков. В итоге «Зенит» набрал 17 очков и возглавил турнирную таблицу.

Лидерство в чемпионате команда делит с «Ростовом» и «Краснодаром». «Спартак» с 14 очками занимает шестую строчку.

Накануне «Зенит» объявил о переходе венесуэльского защитника португальского «Порту» Йордана Осорио.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стали известны соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
СМИ сообщили о заинтересованности «Зенита» футболистом «Ренна»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019