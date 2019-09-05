Глушаков извинился перед болельщиками

Быший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак», играющий сейчас за команду Грозного «Ахмат» Денис Глушаков 5 сентября опубликовал в своем Instagram сообщение, посвященное интервью с «Чемпионатом».

«Сегодня вышло моё интервью c Дмитрием Егоровым. Я сказал всё так, как есть, о чём не мог говорить раньше. Так, как видел ситуацию! И могу лишь извиниться перед всеми за всю грязь, которая длилась вокруг меня и «Спартака» последние полтора года», — написал футболист в сообщении.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В прошедшем сезоне он записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. В Кубке России, Лиге Европы и Лиге чемпионов футболист в общей сложности принял участие в 7 встречах, но не продемонстрировал высоких результатов.

Недовольство фанатов вызвано ситуацией, которая сложилась в момент увольнения бывшего тренера Массимо Карреры. Болельщики поддержали итальянского специалиста, который до этого вывел Глушакова и Андрея Ещенко из основного состава из-за критики в свой адрес. На следующий день после ухода Карреры оба футболиста вернулись в основу. При этом попрощаться с Каррерой Глушаков не явился.

По мнению болельщиков, критика в адрес Глушакова была справедливой, так как он не отвечает предъявленным капитану требованиям, а его поведение в жизни нельзя назвать достойным.