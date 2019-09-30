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В «Зените» оценили отставку Кононова из «Спартака»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал отставку тренера Олега Кононова из московского «Спартака».

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«Четыре поражения подряд – это даже для самого терпеливого менеджмента клуба, который ставит перед собой самые высокие задачи, у которого большой бюджет, слишком», — сказал он «РИА Новости».

При этом, по его словам, проблема не только в том, что у «Спартака» не было результата в турнирной таблице, а в том, что у команды отсутствовала игра.

«Я думаю, что менеджмент "Спартака" исходил не только из количества очков, но и из того, что отсутствует игра. И, конечно, из неудач в Лиге Европы, которые ударили не только по клубу, но и по российскому футболу, стали малоприятными событиями», — сказал Медведев.

В контексте таблицы коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) он добавил, что теперь «мы в меньшинстве должны бороться за еврокубковые очки, чтобы сохранить третье место в Лиге чемпионов».

После матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге коэффициентов. Сейчас Россия находится на шестом месте, имея 42,883 балла, а португальцы — на седьмом: 42,049 балла. Шестая строчка позволит стране отправить по три клуба в Лигу чемпионов и в Лигу Европы.

Кононов подал заявление об отставке в воскресенье, 29 сентября, после поражения в Москве от «Оренбурга». Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Поражение стало для «Спартака» четвертым подряд в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Также красно-белые не смогли выйти в групповой этап Лиги Европы, проиграв в квалификации португальской «Браге».

К следующей встрече «Спартак» будет готовиться под руководством Сергея Кузнецова. Ближайший матч у московского клуба пройдет с «Краснодаром» в рамках 12-го тура РПЛ в воскресенье, 6 октября.

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