Эксперты назвали имя возможного преемника Кононова в ФК «Спартак»

Эксперты обновили линию на нового наставника столичного ФК «Спартак», пост которого освободился после отставки Олега Кононова.

Как пишет портал «Чемпионат.com», главным претендентом считается главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфенов. Его назначение оценено коэффициентом 1.95 (45%).

Следом идут наставник «Уфы» Вадим Евсеев (3.00, 25%) и рулевой «Оренбурга» Владимир Федотов (4.00, 20%). Возвращение в клуб итальянского специалиста Массимо Карреры оценено коэффициентом 8.00 (10%).

Кононов подал заявление об отставке в воскресенье, 29 сентября после поражения в Москве от «Оренбурга». Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Поражение стало для «Спартака» четвертым подряд в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее красно-белые не смогли выйти в групповой этап Лиги Европы, проиграв в плей-офф квалификации португальской «Браге».

К следующей встрече «Спартак» будет готовиться под руководством Сергея Кузнецова. Ближайший матч у московского клуба пройдет с «Краснодаром» в рамках 12-го тура РПЛ в воскресенье, 6 октября.

Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 года. Он сменил на своем посту испанца Рауля Рианчо, исполнявшего обязанности тренера команды после ухода итальянца Массимо Карреры.