СМИ сообщили о переговорах «Спартака» с Арсеном Венгером

Гендиректор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн приехал в Лондон на переговоры о возможном подписании соглашения с бывшим главным тренером лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, Цорн в Англии намерен выяснить, согласится ли 69-летний специалист вернуться к ежедневной работе и переехать в Россию. Последним местом работы Венгера был лондонский «Арсенал», которым французский специалист руководил в период с 1996 по 2018 годы. Под его руководством команда трижды выигрывала национальный чемпионат и по семь раз завоевывала Суперкубок Англии и Кубок Англии.

«Спартак» под руководством Олега Кононова в минувшие выходные уступил «Уралу» со счетом 1:2 в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Это было третье подряд поражение для столичной команды на собственном поле с учетом проигранного матча квалификации лиги Европы с «Брагой». По итогам девяти туров «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице. Также «Спартак» вылетел из еврокубков, а Кононов подвергся активной критике со стороны болельщиков.