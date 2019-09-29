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Главного тренера «Спартака» отправили в отставку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов покинул свой пост. Об этом заявило руководство клуба в воскресенье, 29 сентября.

Кононов подал заявление об отставке сразу после матча «Спартака» с ФК «Оренбург». Встреча прошла 29 сентября и закончилась со счетом 2:1 в пользу «Оренбурга». Поражение стало для «Спартака» четвертым подряд в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Ранее красно-белые под руководством Кононова не смогли выйти в групповой этап Лиги Европы, проиграв в плей-офф квалификации португальскому клубу «Брага».

Причиной ухода руководство клуба назвало «неудовлетворительные результаты команды».

К следующей встрече «Спартак» будет готовиться под руководством Сергея Кузнецова. Ближайший матч у московского клуба пройдет с «Краснодаром» в рамках 12-го тура РПЛ в воскресенье, 6 октября.

Олег Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 года. Он сменил на своем посту испанца Рауля Рианчо, исполнявшего обязанности тренера команды после ухода итальянца Массимо Карреры. Вместе с Кононовым в «Спартак» пришел и Кузнецов, ранее работавший в тульском «Арсенале».

Ранее, 17 сентября, появилась информация, что руководство «Спартака» ведет переговоры о возможном подписании соглашения с бывшим главным тренером лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.

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