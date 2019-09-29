Спиридонов призвал объявить выходной в РФ после ухода тренера «Спартака»

Волейболист уфимского «Урала» Алексей Спиридонов назвал трусом тренера Олега Кононова после отставки из московского футбольного клуба «Спартак».

По мнению Спиридонова, который является болельщиком красно-белых, увольнение специалиста из команды стало настоящим праздником.

«Это настоящий праздник, в России должны завтра объявить выходной! — сказал игрок «РИА Новости». — Я ничего не увидел, что полезного сделал этот тренер».

По словам Спиридонова, «половина страны ждала пресс-конференцию, но он не явился на нее, потому что трус».

«Думаю, что новым тренером будет Хосеп Гвардиола. А если серьезно, то даже не знаю, кого надо назначить. Может, своих спартаковских ребят», — добавил он.

Эксперты ранее назвали главным претендентом на пост тренера екатеринбургского «Урала» Дмитрия Парфенова. Его назначение оценено коэффициентом 1,95 (45%).

Следом идут наставник «Уфы» Вадим Евсеев (3,00, 25%) и рулевой «Оренбурга» Владимир Федотов (4,00, 20%). Возвращение в клуб итальянского специалиста Массимо Карреры оценено коэффициентом 8,00 (10%).

Кононов подал заявление об отставке в воскресенье, 29 сентября, после поражения в Москве от «Оренбурга». Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Поражение стало для «Спартака» четвертым подряд в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Также красно-белые не смогли выйти в групповой этап Лиги Европы, проиграв в квалификации португальской «Браге».

К следующей встрече «Спартак» будет готовиться под руководством Сергея Кузнецова. Ближайший матч у московского клуба пройдет с «Краснодаром» в рамках 12-го тура РПЛ в воскресенье, 6 октября.