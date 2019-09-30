Стал известен состав российской сборной по футболу на ЧЕ-2020

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков и полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жималетдинов вошли в состав российской сборной на матчи отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года против команд Шотландии и Кипра. О решении тренерского штаба национальной сборной во главе со Станиславом Черчесовым 30 сентября рассказали в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

В состав из 25 игроков вошли вратари Маринато Гилерме (московский «Локомотив), Cослан Джанаев (ФК «Сочи») и Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург) и защитники Максим Беляев (тульский «Арсенал»), Георгий Джикия (московский «Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов (ФК «Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (московский ЦСКА) и Дмитрий Чистяков («Ростов» Ростов-на-Дону).

Полузащитниками сборной стали Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин (московский «Спартак»), Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов (московский «Локомотив»), Александр Головин («Монако» Франция), Юрий Жирков, Далер Кузяев и Магомед Оздоев («Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону) и Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Нападающими выступят Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Младе-Болеслав» Чехия) и Федор Смолов (московский «Локомотив»).

Подготовку к матчам футболисты начнут 6 октября в Новогорске. С шотландской сборной российская команда встретится 10 октября на московском стадионе «Лужники», а матч с командой Кипра состоится 13 октября в Никосии.

Евро-2020 будет проходить с 12 июня по 12 июля следующего года. Из-за плотного графика ЧЕ Санкт-Петербург станет единственным российским городом, который поучаствует в турне кубка Европы, решили в УЕФА. Город примет три матча группового этапа и четвертьфинал.