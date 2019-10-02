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В ООН назвали нарушением резолюций Совбеза запуск ракеты КНДР

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Запуск баллистической ракеты, произведенной КНДР, нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН. Об этом в среду, 2 октября, заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

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«Конечно, запуск вызывает беспокойство», — приводит его слова «РИА Новости». По словам Дюжаррика, на этой неделе возобновятся переговоры США и КНДР на рабочем уровне.

«Генсек надеется, что стороны будут работать над укреплением этих переговоров и над тем, чтобы добиться прогресса в реализации совместной декларации США и КНДР от 12 июня 2018 года», — добавил представитель генсека ООН.

Ранее в среду Соединенные Штаты обратились к Северной Корее с призывом «воздерживаться от провокаций» и продолжать участие в переговорах после предполагаемого ракетного пуска из республики. В этот же день правительство Японии выразило протест КНДР: одна из двух выпущенных ракет упала в исключительной экономической зоне Японии.

Испытания новых ракет в Северной Корее проходят с начала августа. Так, 3 августа КНДР подтвердила, что днем ранее опробовала новую ракетную систему. 7 августа стало известно, что Пхеньян испытал тактические управляемые ракеты нового типа.

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