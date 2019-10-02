В Японии высказали предположения о новых ракетах КНДР

В Японии рассказали, какую ракету могла запустить КНДР 2 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японского министра обороны Таро Коно.

По его словам, Северная Корея провела запуск одной баллистической ракеты, которая в процессе полета достигла максимальной высоты 900 км и могла разделиться надвое.

При этом министр не стал отрицать или подтверждать заявление Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея о том, что КНДР запустила ракеты с подводной лодки.

Ранее в среду сообщалось, что одна из двух выпущенных ракет упала в исключительной экономической зоне Японии.

Испытания новых ракет в Северной Корее проходят с начала августа. Так, 3 августа КНДР подтвердила, что днем ранее опробовала новую ракетную систему. 7 августа стало известно, что Пхеньян испытал тактические управляемые ракеты нового типа.

Президент США Дональд Трамп считает, что подобные пуски не нарушают подписанного им и Ким Чен Ыном сингапурского соглашения.