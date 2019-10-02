США призвали КНДР «воздерживаться от провокаций» после ракетного пуска

Соединенные Штаты обратились к КНДР с призывом «воздерживаться от провокаций» и продолжать участие в переговорах после предполагаемого ракетного пуска из республики. Об этом в среду, 2 октября, пишет Reuters со ссылкой на официального представителя госдепартамента США.

«Мы призываем Северную Корею воздерживаться от провокаций и соблюдать свои обязательства согласно резолюциям Совбеза ООН, продолжать участие в предметных и непрерывных переговорах, чтобы внести свой вклад в обеспечение мира и стабильности на Корейском полуострове и достичь денуклеаризации», — отметил собеседник агентства.

Ранее 2 октября правительство Японии выразило протест КНДР после запуска ракет. Утром того же дня одна из двух выпущенных ракет упала в исключительной экономической зоне Японии.

Испытания новых ракет в Северной Корее проходят с начала августа. Так, 3 августа КНДР подтвердила, что днем ранее опробовала новую ракетную систему. 7 августа стало известно, что Пхеньян испытал тактические управляемые ракеты нового типа.

Президент США Дональд Трамп считает, что подобные пуски не нарушают подписанного им и Ким Чен Ыном сингапурского соглашения.