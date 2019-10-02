Скворцова рассказала о сроках перехода на новую систему зарплаты врачей

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что для перехода на новую систему зарплат медицинских работников потребуется как минимум два года. Об этом 2 октября сообщает ТАСС.

«Мы понимаем, что переход на новую отраслевую систему оплаты труда потребует не менее двух лет и дополнительных средств. Особенно на втором этапе, после определения нормы нагрузки и выработки на одну ставку», — объяснила глава Минздрава. По ее словам, предварительную оценку дополнительных финансовых затрат можно будет осуществить до сентября 2020 года, а детализированную — в конце июня 2021 года.

Скворцова добавила, что субъектам необходимо проанализировать уровни зарплаты медиков организации первичной медико-санитарной помощи до 30 ноября текущего года. По поручению президента России Владимира Путина, региональные программы по модернизации первичного звена здравоохранения должны быть подготовлены и представлены до 1 июля 2020 года.

Ранее в этот же день на совещании, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения, Путин призвал не допускать «фокусов» с доплатами врачам и анонсировал проведение заседания Госсовета по вопросам здравоохранения в конце октября. На нем будет обсуждаться модернизация поликлиник и больниц — соответствующие предложения Путин поручал правительству подготовить к 1 октября.

Ранее в августе Путин счел справедливыми жалобы граждан на качество первичного звена здравоохранения и требовал найти эффективные способы решения проблем в этой сфере. Как отмечал президент, зачастую пациенты жалуются на плохие условия в учреждениях, очереди к специалистам и их нехватку, а медики — на уровень зарплат и высокую нагрузку.