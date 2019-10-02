Центры амбулаторной онкологической помощи появятся в городах Крыма

В пяти городах Крыма будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи. Учреждения откроют до 2024 года.

Центры должны появиться на базе городских больниц в Керчи, Джанкое, Ялте, Евпатории и Феодосии. Их открытие предусмотрено региональным проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями». Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Все центры будут открыты до конца 2024 года. Всего на реализацию шести региональных проектов в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в течение пяти лет республика потратит 14,2 млрд рублей.

Кроме того, на программы в рамках нацпроекта «Образование» направят 1,2 млрд рублей.