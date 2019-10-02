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Путин призвал не допускать «фокусов» с доплатами врачам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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При увеличении доли оклада медикам важно не допустить «фокусов» со снижением доплат. Об этом заявил президент России Владимир Путин 2 октября на совещании, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения.

«Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло», — цитирует главу государства ТАСС.

В ходе совещания глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила о предложении актом правительства закрепить долю гарантированных выплат по окладам медработников на уровне не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже планки, прописанной в майском указе.

Также президент анонсировал проведение в конце октября заседания Госсовета по вопросам здравоохранения. В частности, на нем будет обсуждаться модернизация поликлиник и больниц — соответствующие предложения Путин поручал правительству подготовить к 1 октября, отмечая, что данная тема являются чувствительной для россиян.

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