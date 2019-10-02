Путин анонсировал посвященное здравоохранению заседание Госсовета

Президент России Владимир Путин сообщил, что заседание Госсовета, посвященное здравоохранению, состоится в конце октября. Об этом 2 октября пишет ТАСС.

«Мы продолжим обсуждение этих тем и с руководителями регионов, в том числе и на специально организованном в конце октября этого года заседании Госсовета», — рассказал президент на совещании, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения.

Путин напомнил, что ранее поручил правительству определить нормативы минимального должностного оклада медиков до 1 октября.

«Речь идет о ФАПах (фельдшерско-акушерских пунктах — ред.), поликлиниках районных, районных и межрайонных больницах и подобного рода учреждениях, то есть о таких учреждениях, куда люди приходят чаще всего, больше всего, с чем сталкиваются практически чуть ли не каждый день своей жизни», — пояснил глава страны. Президент подчеркнул, что от эффективности и качества работы медиков зависит продолжительность жизни людей, показатели демографии и общее здоровье нации.

20 августа российский лидер Владимир Путин счел справедливыми жалобы россиян на первичное звено здравоохранения. По его словам, необходимо найти эффективные способы решения проблем, имеющихся в этой сфере.

В свою очередь, глава Минздрава РФ Вероника Скворцова рассказала, что нехватка врачей в системе первичной медико-санитарной помощи в России составляет 25 тыс. специалистов. В сегменте среднего медицинского персонала не хватает 130 тыс. человек.