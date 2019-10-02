Прямой эфир

«Интер РАО» подтвердила возобновление поставок электроэнергии на Украину

0
Фото: ТАСС/Невар Виталий
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская компания «Интер РАО» подтвердила возобновление поставок электроэнергии на Украину. Об этом 2 октября сообщает «РИА Новости».

«Мы подтверждаем возобновление поставок, они ведутся в пилотном режиме и только по предоплате», — рассказал представитель организации.

Ранее в этот же день украинская сторона сообщила о возобновлении коммерческих поставок.

13 сентября Киев заявил о намерении присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году.

1 июля вице-премьер Украины Владимир Кистион рассказал о запуске в стране нового рынка электроэнергии. Запуск новой модели оптового рынка электроэнергии предполагает переход от работы по модели «единого покупателя» к полномасштабному конкурентному рынку. Инициатива предусматривает двусторонние договоры между производителями и крупными потребителями, введение балансирующего рынка, рынка «на сутки вперед» и внутреннесуточного рынка.

Импорт электроэнергии из России Украина прекратила в 2015 году. В сентябре Верховная рада разрешила импорт по двусторонним договорам из России и Белоруссии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине отключили электричество «Лисичанскводоканалу» за долги
Названы регионы России с самой доступной электроэнергией

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019