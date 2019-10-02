Российская компания «Интер РАО» подтвердила возобновление поставок электроэнергии на Украину. Об этом 2 октября сообщает «РИА Новости».

«Мы подтверждаем возобновление поставок, они ведутся в пилотном режиме и только по предоплате», — рассказал представитель организации.

Ранее в этот же день украинская сторона сообщила о возобновлении коммерческих поставок.

13 сентября Киев заявил о намерении присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году.

1 июля вице-премьер Украины Владимир Кистион рассказал о запуске в стране нового рынка электроэнергии. Запуск новой модели оптового рынка электроэнергии предполагает переход от работы по модели «единого покупателя» к полномасштабному конкурентному рынку. Инициатива предусматривает двусторонние договоры между производителями и крупными потребителями, введение балансирующего рынка, рынка «на сутки вперед» и внутреннесуточного рынка.

Импорт электроэнергии из России Украина прекратила в 2015 году. В сентябре Верховная рада разрешила импорт по двусторонним договорам из России и Белоруссии.