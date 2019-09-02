Прямой эфир

Названы регионы России с самой доступной электроэнергией

0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стали известны регионы России, в которых жители могут купить больше всего электроэнергии. На первом месте оказалась Иркутская область, свидетельствуют данные рейтинга «РИА Новости».

Мощный резерв: зачем нужна оптимизация энерготарифов
Стоимость передачи электричества по сетям для бизнеса может снизиться на 6%

Агентство рассчитало количество киловатт-часов, которое могут приобрести жители разных субъектов страны во втором полугодии 2019 года на свои среднемесячные зарплаты. В первой пятерке также оказались Красноярский край и Хакасия, а также ЯНАО, ХМАО и Тюменская область.

В последнюю десятку входят Северная Осетия, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская, Калмыкия, Адыгея, Алтайский край и Республика Алтай, Костромская, Ивановская и Псковская области.

Москва оказалась на девятой строчке рейтинга, Московская область — на 38. Кроме того, регионы из первой десятки являются одними из лидеров по доходам населения.

По данным агентства, средняя стоимость электроэнергии составляет в России чуть более четырех рублей за киловатт в час. Самая высокая цена зафиксирована на Чукотке, где киловатт в час стоит более 8,2 рубля.

Отмечается, что в Иркутской области самая низкая в России цена электроэнергии — немного больше одного рубля за киловатт в час. В регионе в структуре генерации превалируют гидроэлектростанции, себестоимость выработки которых значительно ниже, чем на тепловых и атомных электростанциях.

27 августа стало известно, что жители Амурской области, чьи дома пострадали от подтопления, получат компенсацию 30% потребленной электроэнергии. Список граждан для получения льготы формируют на основании реестра домовладений, пострадавших при чрезвычайной ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые планируют применять борщевик в аккумуляторах
Представитель Зеленского призвал кабмин прервать строительство энергомоста с ЕС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019