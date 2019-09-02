Названы регионы России с самой доступной электроэнергией

Стали известны регионы России, в которых жители могут купить больше всего электроэнергии. На первом месте оказалась Иркутская область, свидетельствуют данные рейтинга «РИА Новости».

Агентство рассчитало количество киловатт-часов, которое могут приобрести жители разных субъектов страны во втором полугодии 2019 года на свои среднемесячные зарплаты. В первой пятерке также оказались Красноярский край и Хакасия, а также ЯНАО, ХМАО и Тюменская область.

В последнюю десятку входят Северная Осетия, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская, Калмыкия, Адыгея, Алтайский край и Республика Алтай, Костромская, Ивановская и Псковская области.

Москва оказалась на девятой строчке рейтинга, Московская область — на 38. Кроме того, регионы из первой десятки являются одними из лидеров по доходам населения.

По данным агентства, средняя стоимость электроэнергии составляет в России чуть более четырех рублей за киловатт в час. Самая высокая цена зафиксирована на Чукотке, где киловатт в час стоит более 8,2 рубля.

Отмечается, что в Иркутской области самая низкая в России цена электроэнергии — немного больше одного рубля за киловатт в час. В регионе в структуре генерации превалируют гидроэлектростанции, себестоимость выработки которых значительно ниже, чем на тепловых и атомных электростанциях.

27 августа стало известно, что жители Амурской области, чьи дома пострадали от подтопления, получат компенсацию 30% потребленной электроэнергии. Список граждан для получения льготы формируют на основании реестра домовладений, пострадавших при чрезвычайной ситуации.