Мощный резерв: зачем нужна оптимизация энерготарифов

Дифференциация тарифов на передачу электроэнергии по магистральным сетям и введение платы за резерв сетевой мощности не создаст серьезной нагрузки на бизнес. Более того, реализация этих двух инициатив Минэнерго в итоге приведет к снижению цен, заявили «Известиям» в ведомстве и компании «Россети». В Минэкономразвития, однако, сочли, что ежегодные расходы предприятий только на оплату резерва могут составить от 44 млрд до 79 млрд рублей. Эксперты, впрочем, полагают, что предложенные меры позволят более эффективно использовать существующие электрические сети и равномерно распределить социальную нагрузку на компании.

Невыгодный запас

Минэкономразвития в начале августа представило первому вице-премьеру Антону Силуанову собственный анализ возможных последствий внедрения двух инициатив, ранее предложенных Минэнерго. В документе, с которым ознакомились «Известия», идет речь о дифференциации тарифов на передачу электроэнергии по магистральным сетям ФСК, а также о введении оплаты резерва мощности. По оценке Минэка, нововведения существенно увеличат нагрузку на бизнес.

«Россети» не согласны с подобной оценкой, заявили «Известиям» в компании. Там полагают, что инициативы позволят снизить цены на услуги по передаче электроэнергии для всех потребителей, и лишь те из них, кто неэффективно использует максимальную мощность, будут платить за резерв, но — в разы меньше, чем насчитали в Минэкономразвития. При этом предприятия заранее предупредят об объемах неиспользуемой сетевой мощности.

В «Россетях» пояснили, что в первый год введения новых правил общая плата за резерв для бизнеса составит не более 35,8 млрд рублей. При этом в зависимости от вида производства средние годовые затраты увеличатся на 2–10%. Черная металлургия может дополнительно заплатить максимум 4% (1 млрд рублей), цветная –– 2% (0,4 млрд рублей), РЖД –– 7% (2 млрд рублей), газопроводный транспорт –– 5% (0,6 млрд рублей).

–– Расчет выполнен при условии, что потребители не будут отказываться от неиспользуемой максимальной мощности и эта сумма является предельной. Однако у любой компании и организации есть возможность отказаться от излишней максимальной мощности, тогда автоматически исчезнет и необходимость за нее платить, –– пояснили в «Россетях».

В компании также отметили, что плата за объемы резервируемой максимальной мощности учитывается при тарифном регулировании. Так, средства, полученные сетевыми организациями в период с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021-го, будут исключены из необходимой валовой выручки (НВВ) на следующие два года (2022–2023). Поскольку на основе НВВ определяется размер тарифов, ее уменьшение приведет к снижению стоимости услуги по передаче электроэнергии.

Введение платы за резерв было предложено Минэнерго с целью более эффективного использования существующих энергетических мощностей. В ведомстве «Известиям» пояснили, что по действующим нормам услуги по передаче электричества оплачиваются, исходя из фактически потребленного объема. Такой подход не стимулирует потребителей к оптимальному использованию мощности, заказываемой при технологическом присоединении.

–– С 2011 по 2018 год «Россети» по заявкам потребителей построили сетевую инфраструктуру для максимальной мощности в 88 ГВт, при этом фактическая потребляемая мощность приросла лишь на 8 ГВт. Таким образом, 90% построенных по заявкам потребителей мощностей не используется, –– сообщили в Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что плату предполагается вводить поэтапно. В первый год будет оплачиваться лишь 5% резерва, или 3,4 ГВт. Далее эта доля будет увеличиваться и через четыре года составит 60%. В Минэнерго отметили, что в течение переходного периода потребитель сможет понять, нужна ли ему зарезервированная мощность или от нее проще отказаться в пользу других. Такой подход уже поддержан в правительстве премьер-министром Дмитрием Медведевым и вице-премьером Дмитрием Козаком, напомнили в ведомстве.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин пояснил «Известиям», что в первую очередь во введении оплаты резерва сетевых мощностей нуждаются регионы, которые испытывают их дефицит. К таким относятся Москва, Московская область, Санкт-Петербург и другие города с населением больше 1 млн человек.

–– В этих городах есть потребители, которые готовы подключиться к сети, но нет мощностей. Зато у других мощности не выбираются в полном объеме, –– пояснил он.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков полагает, что введение оплаты резервных мощностей может стать финансовой гарантией для сетевых компаний, которые доставляют потребителям необходимые объемы электроэнергии.

-– Сегодня генерирующие компании подписывают соглашение с правительством о поставке мощности и точно знают, что, если построят электростанцию, им эти инвестиции вернутся. Теперь такие гарантии могут появиться и у сетевых компаний, –– отметил эксперт.

Равные условия

Дифференциация тарифов на передачу электроэнергии по магистральным сетям также в итоге позволит снизить стоимость электроэнергии, уверены в «Россетях».

Дело в том, что с начала 1990-х годов в российской электроэнергетике действует так называемое перекрестное субсидирование. Население платит за потребляемую электроэнергию меньше ее реальной стоимости, а разницу компенсируют промышленные потребители. Это своего рода социальная нагрузка на бизнес, которая раньше была равномерно распределена между различными организациями. Однако, когда в России появились потребители, напрямую подключенные к магистральным сетям ФСК с более низким тарифом, их участие в перекрестном субсидировании завершилось. В итоге вся нагрузка теперь ложится на пользователей распределительных сетей.

В Минэнерго «Известиям» сообщили, что в первом полугодии 2019-го тариф на услуги по передаче электрической энергии для потребителей, присоединенных к магистральным сетям, был в 3,6 раза ниже ставки для потребителей распределительных сетей высокого напряжения и в 9,5 раза ниже платы для потребителей сетей низкого напряжения.

По оценке «Россетей», дифференциация тарифов ФСК позволит хотя бы частично, в пределах 17%, переложить необходимый объем перекрестного субсидирования на крупных промышленных потребителей. В компании полагают, что это не приведет к росту дополнительной тарифной нагрузки на бизнес, но позволит восстановить социальную справедливость в отношении всех потребителей электроэнергии.

По предварительным расчетам «Россетей», введение дифференцированных тарифов на услуги ФСК позволит в перспективе уменьшить «котловые» (единые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии в среднем на 6%.

Сергей Пикин поясняет, что серьезнее всего снизятся тарифы в регионах Сибири, где работают крупнейшие металлургические предприятия, они же и главные потребители электроэнергии.

В Минэнерго отметили, что их расчеты также показывают перспективу снижения «котловых» тарифов — на 2,5% к 2025 году.

–– При этом по отдельным субъектам Российской Федерации, где имеются значительный объем перекрестного субсидирования и высокая доля прямых потребителей единой национальной электрической сети (ЕНЭС), ожидается более существенное снижение единых тарифов, –– сообщили в Минэнерго.

В Белгородской области оно может составить 11,2%, в Красноярском крае –– 19,1%, Кемеровской области –– 6,2%, Челябинской –– 5,5%, Волгоградской –– 4,5%, добавили в ведомстве.