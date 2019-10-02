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Джонсон передал главе ЕК новые предложения по североирландской границе

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Глава британского правительства Борис Джонсон передал председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру новые предложения по североирландской границе. Текст документа и сопровождающего письма к нему распространила в среду, 2 октября, канцелярия премьера Соединенного Королевства.

Джонсон констатирует в послании, что для достижения договоренности между Лондоном и Брюсселем остается мало времени. «Нам необходимо решить этот вопрос до октябрьского заседания Европейского совета», — цитирует Джонсона ТАСС.

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Документом предлагается Евросоюзу исключить Северную Ирландию из Таможенного союза ЕС. Также Джонсон гарантировал, что границы с Ирландией не появится, следует из письма Юнкеру.

Ранее в среду Джонсон вновь пообещал не допускать новой отсрочки Brexit и заявил, что страна покинет Евросоюз 31 октября, «что бы ни случилось».

Джонсон также подчеркнул, что ему надоело слушать разговоры о неспособности Великобритании довести Brexit до конца, и указал на неприемлемость проведения нового референдума по этому вопросу. Премьер-министр и прежде неоднократно заявлял, что намерен вывести страну из Евросоюза в установленные сроки при любых условиях.

Накануне британский премьер заявил, что после выхода Великобритании из Евросоюза потребуется введение таможенных проверок на острове Ирландия.

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