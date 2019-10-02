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В Кремле будут наблюдать за заявлениями Турции об операции против курдов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Москва внимательно следит за заявлениями Анкары о возможной операции против сирийских курдов, сообщил 2 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что Турция имеет право защищаться от террористов, но суверенитет Сирии необходимо соблюдать.

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«Мы очень внимательно наблюдаем за этим развитием. Это важно», — процитировало «РИА Новости» ответ Пескова на вопрос журналистов, как Россия относится к угрозам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана начать военную операцию в Сирии против курдов.

Пресс-секретарь подчеркнул, что президент России Владимир Путин «неоднократно говорил о законном праве Турции на защиту своей территории от террористических элементов, но вместе с тем постулатом является тезис о территориальной и политической целостности Сирии, с чем соглашаются и наши турецкие коллеги».

25 сентября МИД Египта призвал мировое сообщество привлечь Эрдогана к ответственности за поддержку терроризма.

4 августа президент Турции заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат, на территории, подконтрольной поддерживаемым США курдским отрядам.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от террористов.

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