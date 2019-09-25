МИД Египта призвал привлечь Эрдогана к ответственности за поддержку терроризма

МИД Египта обвинил во лжи президента Турции Тайипа Эрдогана и призвал мировое сообщество привлечь его к ответственности за поддержку терроризма. Об этом заявил официальный представитель ведомства Ахмед Хафез.

Реакция внешнеполитического ведомства Египта последовала в ответ на высказывания турецкого лидера, сделанные им на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе о смерти экс-президента АРЕ Мухаммеда Мурси.

По мнению Хафеза, заявления Эрдогана в отношении Египта — попытка отвлечь внимание от шаткого положения его режима и неудач, которые политик терпит на партийном уровне и на внутренней и международной аренах.

Дипломат привел «доказательства абсурдности разговоров Эрдогана о справедливости». По словам Хафеза, в тюрьмах Турции находятся более 75 тыс. «политических и военных» заключенных. Среди осужденных есть журналисты, отмечает в среду, 25 сентября, ТАСС.

Также представитель МИД Египта обвинил Эрдогана в том, что тот «дает приют террористам» из исламистской террористической ассоциации «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ). По сведениям египетской стороны, турецкий лидер предоставляет им «политическую поддержку и медийные платформы для продвижения своих подрывных идей в Египте и во всем регионе».

Хафез заявил и поддержке Эрдоганом терроризма в Сирии, которая привела к затяжному конфликту.

«Нельзя также упускать из виду тот факт, что он продолжает выступать на стороне экстремистских группировок и вооруженных формирований в Ливии, оказывая им всяческую политическую и материально-техническую помощь оружием и техникой», — добавил представитель МИД Египта.

По его мнению, если Эрдоган хочет «настоящей справедливости», то международное сообщество должно привлечь его к ответственности за все преступления, в том числе и за действия против курдов.

4 августа Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат, на территории, подконтрольной поддерживаемым США курдским отрядам.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от террористов.