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Эрдоган призвал запретить ядерное оружие или «разрешить всем»

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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал несправедливым то, что ядерное оружие используется как рычаг давления. Об этом турецкий лидер заявил в понедельник, 24 сентября, выступая на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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«Те, у кого есть ядерное оружие, используют его как средство давления, угрожают тем, у кого его нет», — цитирует президента Турции агентство Reuters.

В этой связи он указал, что «сегодня перед нами стоят проблемы несправедливости», и призвал либо запретить ядерное оружие, либо сделать доступным для всех стран.

Он также призвал к реформированию Совбеза ООН. «Мир больше пяти стран (постоянных членов Совбеза). Давно пришло время изменить этот менталитет», — добавил Эрдоган.

4 сентября глава Турции отметил, что у многих стран есть ядерные боеголовки, однако у Анкары их никогда не будет.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее в ООН подчеркнул, что настало время и для переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме.

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