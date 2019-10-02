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К российскому аналогу SWIFT подключатся 8 иностранных участников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Восемь зарубежных банков подписали договор о подключении к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — российскому аналогу международной системы SWIFT. Несколько участников уже ведут технические работы по подключению. Об этом 2 октября сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы Банка России Аллу Бакину.

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По ее словам, на сегодняшний день в системе участвует около 400 пользователей. Три иностранных банка уже являются участниками системы.

В настоящее время с СПФС работают две зарубежные организации — белорусский Белгазпромбанк и Евразийский банк Казахстана.

Бакина также отметила, что ежедневно через СПФС проходит около 50 тыс. сообщений, а доля СПФС «на сегодняшний день составляет около 15% от внутрироссийского трафика в SWIFT». Как указала директор департамента ЦБ, в прошлом году этот показатель составлял 10–11%.

В ЦБ рассматривают возможность подключения участников к системе через одного из действующих участников, сообщила она. По словам Бакиной, такая потребность есть и у рынка, и у пользователей.

СПФС был запущен в рабочем режиме в декабре 2014 года, в сентябре 2015 года глава ЦБ России Эльвира Набиуллина объявила о высокой степени готовности системы. Этот проект запущен в ответ на прозвучавшую в сентябре 2014 года инициативу Европарламента отключить российские банки от системы межбанковских переводов SWIFT, в начале 2015 года такой вариант рассматривали и главы МИД европейских государств.

13 сентября стало известно, что Россия и Иран налаживают взаимодействие российской системы передачи финансовых сообщений и иранской SEPAM как альтернативу проведения платежей через SWIFT. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что данная мера проводится «в целях защиты двусторонних торгово-экономических связей от санкций третьих государств».

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