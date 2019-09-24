Прямой эфир

В ЦБ рассказали о снижении в два раза числа подозрительных операций

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В первом полугодии 2019 года объем операций с признаками обналичивания в российском банковском секторе сократился в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом 2018 года. Об этом сообщили в ЦБ.

Выводы делают сами: незаконные финансовые операции пошли мимо банков
Эксперты считают, что вывод средств за рубеж проходит через криптовалюты и отследить его невозможно

Сомнительных транзитных операций повышенного риска стало в 1,6 раза меньше, передает «Интерфакс».

Операций с признаками вывода средств за рубеж также стало меньше. В период с января по июнь их общий объем составил 31 млрд рублей, говорится в материалах ЦБ.

В апреле эксперты РЭУ имени Плеханова рассказали, что за три года объем сомнительных операций, проводимых через банки, сократился в 4,5 раза. В частности, объем незаконного обналичивания снизился в 3,4 раза, а вывод средств за рубеж — в 7,5 раза, говорится в их докладе. При этом эксперты, опрошенные «Известиями», заявили, что банки научились маскировать подозрительные операции. Кроме того, лазейкой для вывода средств из страны стали и криптовалюты, которые не регулируются законодательством. Таким образом сомнительные трансакции не попадают в поле зрения регуляторов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Банки попросили запретить налоговой требовать заморозки карт бизнесменов
В ЦБ констатировали рост вкладов россиян в банках в августе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019