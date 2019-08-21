Банки попросили запретить налоговой требовать заморозки карт бизнесменов

Банки попросили министра финансов Антона Силуанова запретить налоговой требовать заморозки личных карт предпринимателей, поскольку граждане рискуют остаться без средств к существованию.

Об говорится в письме Ассоциации банков России (АБР), имеющимся в распоряжении «Известий».

Отмечается, что деньги в банке могут оказаться единственным капиталом гражданина и их блокировка нарушает Конституцию страны. Спорная ситуация возникнет, если предприниматель переведет деньги со счета фирмы на свой личный.

Эксперты считают, что необходимо обязать банки отделять коммерческий капитал от личного.

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Тень Конституции: банки отказываются блокировать счета бизнесменов