Банки попросили запретить налоговой требовать заморозки карт бизнесменов
Банки попросили министра финансов Антона Силуанова запретить налоговой требовать заморозки личных карт предпринимателей, поскольку граждане рискуют остаться без средств к существованию.
Об говорится в письме Ассоциации банков России (АБР), имеющимся в распоряжении «Известий».
Отмечается, что деньги в банке могут оказаться единственным капиталом гражданина и их блокировка нарушает Конституцию страны. Спорная ситуация возникнет, если предприниматель переведет деньги со счета фирмы на свой личный.
Эксперты считают, что необходимо обязать банки отделять коммерческий капитал от личного.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Тень Конституции: банки отказываются блокировать счета бизнесменов