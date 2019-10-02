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Китай впервые стал лидером по зарубежным вложениям ЦБ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В 2019 году больше всего зарубежных активов Центрального банка России было размещено в Китае. Это следует из последнего обзора ЦБ, опубликованного 1 октября.

Согласно публикации, на конец марта текущего года 13,4% всех золотовалютных активов России, или $65 млрд, были размещены в Китае. Как сообщает РБК, вплоть до апреля 2018 года первенство держали США, до тех пор пока Россия не распродала большинство американских государственных бумаг.

При этом с середины 2018 года наибольшая часть активов ЦБ размещена на территории России — 18,2% — в хранилище ЦБ, 13,2% — в Германии, 11,6% — во Франции, 10,2% — в Японии. На пятом месте находятся США — 9,2%.

18 сентября сообщалось, что в июле Россия сократила свои инвестиции в казначейские обязательства минфина США почти на $2 млрд по сравнению с июнем. Инвестиции в краткосрочные бумаги UST, составлявшие в июне $5,552 млрд, сократились до $2,262 млрд.

Отмечалось, что крупнейшим держателем американских долговых обязательств является Япония. Она нарастила портфель почти до $1,131 трлн. Китай, лидировавший ранее, сократил вложения до $1,1 трлн.

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