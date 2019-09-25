Прямой эфир

Путин назвал причиной инфляции «подкрутку» показателей Центробанком

0
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин назвал причиной снижения в России инфляции «подкрутку» Центробанком макроэкономических показателей в ожидании прихода в экономику 700 млрд рублей. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает «РИА Новости».

«Это отчасти понятно, потому что мы знаем этот «навес», который образовался в результате как раз недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов», — сказал президент, комментируя сообщение о снижении инфляции.

«А Центральный банк в ожидании этих 700 млрд рублей немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат — инфляция ниже целевых показателей», — добавил президент.

Ранее 25 сентября на встрече с президентом глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что инфляция в стране снижается быстрее, чем ожидалось.

«Сейчас мы видим, что инфляция будет уже ниже 4% — целевого значения — в начале октября и уйдет где-то до 3,6% в этом году и ниже 3% в I квартале следующего года», — рассказал министр.

6 сентября Центральный банк России представил прогноз уровня инфляции в первые месяцы 2020 года. Ожидается, что этот уровень в начале следующего года будет находиться в интервале 3,5–4%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Росстат зафиксировал рост цен с начала года на 2,3%
Путин указал на рост цен на авиабилеты в России выше инфляции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019