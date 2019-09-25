Путин назвал причиной инфляции «подкрутку» показателей Центробанком

Президент России Владимир Путин назвал причиной снижения в России инфляции «подкрутку» Центробанком макроэкономических показателей в ожидании прихода в экономику 700 млрд рублей. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает «РИА Новости».

«Это отчасти понятно, потому что мы знаем этот «навес», который образовался в результате как раз недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов», — сказал президент, комментируя сообщение о снижении инфляции.

«А Центральный банк в ожидании этих 700 млрд рублей немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат — инфляция ниже целевых показателей», — добавил президент.

Ранее 25 сентября на встрече с президентом глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что инфляция в стране снижается быстрее, чем ожидалось.

«Сейчас мы видим, что инфляция будет уже ниже 4% — целевого значения — в начале октября и уйдет где-то до 3,6% в этом году и ниже 3% в I квартале следующего года», — рассказал министр.

6 сентября Центральный банк России представил прогноз уровня инфляции в первые месяцы 2020 года. Ожидается, что этот уровень в начале следующего года будет находиться в интервале 3,5–4%.