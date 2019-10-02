В Южной Корее отменено более 300 авиарейсов из-за тайфуна «Митаг»

Более 300 авиарейсов отменены в среду в Южной Корее на острове Чеджудо из-за тайфуна «Митаг». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Ренхап», которое ссылается на метеорологов в среду, 2 октября.

Отмечается, что в некоторых островных районах начата эвакуация населения. В 300 школах приостановлены занятия.

Синоптики прогнозируют, что, достигнув континентальной части Южной Кореи, этот тайфун ослабеет и будет сравним по силе с предыдущим — «Тапой», — который охватил юг страны 19–20 сентября. Тогда жертвой стихии стал один человек и не менее 26 пострадали.

Ранее, 20 сентября, синоптики предупредили о возможном ухудшении погоды в Приморском крае 23-24 сентября из-за надвигающегося с Японского моря «Тапы». Позже ГУ МЧС по краю объявило в регионе штормовое предупреждение 23 и 24 сентября. Сообщалось, что эпицентр стихии должен прийтись на городские округа Артемовский, Дальнегорский, Партизанский, Находскинский и Большой Камень.