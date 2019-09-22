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В Японии 19 человек пострадали из-за тайфуна

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Фото: twitter.com/Jesmond Saliba
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В японской Окинаве из-за тайфуна «Тапа» пострадали 19 человек, еще один погиб. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает агентство Kyodo.

Кроме того, как минимум один человек считается пропавшим без вести. В связи с плохими погодными условиями были отменены некоторые авиарейсы, также приостановлено движение железнодорожного транспорта. 40 тыс. домов остались без электричества.

9 сентября в Японии из-за тайфуна «Факсай» без электричества остались 885,6 тыс. домов. По данным японских властей, тогда пострадали около 22 человек. Также было приостановлено движение поездов в районе Большого Токио (регион Кантo).

Кроме того, по меньшей мере 560 школ в столичном регионе Японии отменили занятия.

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