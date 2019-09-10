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Почти 13 тыс. человек провели ночь в токийском аэропорту из-за тайфуна

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Фото: TASS/Zuma
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По меньшей мере 13 тыс. человек были вынуждены провести ночь на вторник, 10 сентября, в токийском аэропорту Нарита из-за нарушений в работе общественного транспорта в результате тайфуна «Факсай». Об этом сообщает телеканал NHK.

Руководство аэропорта распорядилось предоставить пассажирам бесплатную воду в бутылках, питание, а также спальные мешки и терминалы для зарядки электронных устройств.

Проблема с транспортным сообщением возникла из-за того, что на маршруте между аэропортом и Токио были отменены поезда. Кроме того, по причине перекрытий скоростных магистралей долгое время не ходили автобусы и такси. В результате прибывающие пассажиры просто не могли покинуть аэропорт, передает ТАСС.

Утром во вторник движение поездов было возобновлено. Ожидается, что в течение дня проблема будет решена.

Накануне сообщалось, что из-за тайфуна «Факсай» в Японии без электричества остались 885,6 тыс. домов.

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