Контракт на создание самолета на замену Ан-2 заключат в октябре

Контракт с новым разработчиком легкого самолета для замены Ан-2 («кукурузника») планируется заключить в первой декаде октября, сообщило «РИА Новости» в среду, 2 октября, со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России.

Отмечается, что победителем открытого конкурса стало ООО «Байкал-Инжиниринг».

Изначально Ан-2 хотели заменить одномоторным самолетом ТВС-2ДТС «Байкал», разработанным Сибирским НИИ авиации на базе самого же «кукрузника». Его серийное производство планировали начать в 2021 году в Улан-Удэ. Однако теперь в Минпромторге анонсировали создание нового серийного самолета, уже на базе «Байкала», который существует в виде экспериментального образца.

1 октября сообщалось, что ООО «Байкал-Инжиниринг» предложило лучшие условия исполнения контракта.