Минпромторг выбрал нового разработчика замены Ан-2

Минпромторг выбрал нового разработчика, который займется созданием самолета на замену Ан-2 («Кукурузник»). Как пишет 1 октября «РИА Новости» со ссылкой на портал госзакупок, победителем открытого конкурса определена компания «Байкал-Инжиниринг».

Ранее сообщалось, что в конкурсе выиграл «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА), однако позднее итоги были отменены. Причины аннулирования результатов неизвестны.

В документации указано, что ООО «Байкал-Инжиниринг» предложил лучшие условия исполнения контракта на основе утвержденных критериев. Предыдущий победитель — УЗГА — будет привлечен к работе, если «Байкал-Инжиниринг» «уклонится от исполнения контракта».

В конце августа в ведомстве сообщили, что на замену Ан-2 («Кукурузник») будет создан новый легкий многоцелевой самолет вместимостью 9–14 человек.

Изначально судно хотели заменить одномоторным ТВС-2ДТС «Байкал», разработанным на базе «Кукурузника». Однако позднее в Минпромторге пояснили, что ТВС-2ДТ является экспериментальным образцом для отработки новых технологий. С учетом полученного опыта новый аппарат создадут на базе «Байкала».

Предполагается, что новое судно улучшит транспортную доступность отдаленных регионов страны.