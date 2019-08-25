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В России создадут новый самолет на замену Ан-2

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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В России на замену Ан-2 («Кукурузник») создадут новый самолет вместимостью 9–14 человек. Об этом 25 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

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Изначально Ан-2 хотели заменить одномоторным самолетом ТВС-2ДТС «Байкал», разработанным Сибирским НИИ авиации на базе самого же «Кукрузника». Его серийное производство планировали начать в 2021 году в Улан-Удэ. Однако теперь в Минпромторге анонсировали создание нового серийного самолета на базе «Байкал».

При этом в ведомстве отметили, что воздушное судно будет разрабатываться для повышения транспортной доступности отдаленных российских регионов и развития региональных воздушных линий.

По словам источника агентства в авиапроме, дальнейшую судьбу проекта ТВС-2ДТС решат в сентябре.

9 августа сообщалось, что в России создадут новый двухдвигательный самолет Ил-96 с двигателями ПД-35. Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, эти сверхтяжелые двигатели пойдут как на широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, так и на транспортную авиацию.

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