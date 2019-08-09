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В России создадут Ил-96 с двумя двигателями

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Двухдвигательный самолет Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил управляющий директор – генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев.

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«Насколько я знаю, уже есть конкретное задание, это 2025 год. Первый якорный заказчик — управделами президента», — цитирует Иноземцева «РИА Новости».

В конце июня сообщалось, что в 2021 году авиационный комплекс им. Илюшина начнет летные испытания новейшего широкофюзеляжного Ил-96-400М, а первый серийный самолет будет построен в 2023-м.

О работе над двигателем ПД-35 28 июня рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров. По его словам, этот сверхтяжелый двигатель «пойдет как на широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, так и на транспортную авиацию».

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