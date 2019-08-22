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Глава ФАС назвал условие снижения издержек SSJ-100

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что издержки из-за обслуживания нового российского пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) станут меньше, когда этот тип самолета будет больше летать.

«То, что этот самолет с точки зрения эксплуатационных расходов требует больше средств, это мы с вами знаем. Так бывает с новыми моделями практически всегда», — сказал Артемьев журналистам в четверг, 22 августа.

«Мы смотрим на будущее программы SSJ-100 с оптимизмом»
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По его словам, для снижения затрат лайнеры сначала должны пройти обкатку, также необходимо наладить ремонтные базы.

«Когда их просто будет больше летать, естественно, себестоимость одной перевозки будет уменьшаться», — цитирует главу ФАС «РИА Новости».

Он отметил, что отказываться от использования SSJ100 не стоит, так как в данном случае надо мыслить на перспективу.

«Если мы собираемся вообще быть страной, которая производит самолеты, то мы должны думать об этом и доводить, и идти через тернии к этим звездам», — добавил он.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что самолеты SSJ часто простаивают из-за сложностей с получением запчастей, а средняя стоимость авиабилетов на маршрутах, обслуживаемых данным лайнером, на 20% выше, чем на других.

В июне глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о SSJ-100. По его словам, это первый в истории современной России гражданский самолет, получивший не только российский, но и европейский сертификат. Он отметил, что на сегодняшний день в эксплуатации находится свыше 130 самолетов, а «предприятие продолжает работать, постоянно совершенствовать продукт и развивать его».

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