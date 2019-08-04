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Самолет SSJ 100 экстренно сел в Минеральных Водах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах Ставропольского края.

По информации собеседника агентства, самолет совершил незапланированную посадку из-за срабатывания датчика разгерметизации салона. По его словам, лайнер осмотрят технические специалисты.

SSJ 100 летел в Сочи из Элисты, на его борту находился 81 пассажир. Посадка проходила в штатном режиме, пассажиры будут доставлены в пункт назначения резервным бортом.

31 июля сообщалось, что самолет SSJ 100, вылетевший из Краснодара в Тюмень, был вынужден экстренно приземлиться в самарском аэропорту Курумоч в связи с неисправностью двигателя.

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