Прокуратура озвучила причину катастрофы самолета АН-24 в Бурятии

Причиной аварии авиалайнера АН-24 компании «Ангара», который при экстренной посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, стали очистные сооружения, отстроенные без согласования.

«Руководитель администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» выдал разрешение на строительство очистных сооружений… на земельных участках, находящимися вблизи аэродрома Нижнеангарска без согласования с собственником аэродрома», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в пятницу, 2 августа.

Как отмечается, наличие строений вблизи ВПП явилось препятствием к свободному движению воздушного судна при совершении аварийной посадки. В ведомстве подчеркнули, что строительство и введение в эксплуатацию очистных сооружений и сетей наружной канализации в аэродроме Нижнеангарска нарушает требования российского законодательства.

Утром 27 июня самолет, принадлежащий авиакомпании «Ангара», при посадке в аэропорту Нижнеангарска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в здание очистных сооружений и загорелся. При столкновении погибли командир воздушного судна, пилот-инспектор Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Пассажиры выжили, но многим пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

По предварительным данным, при заходе на посадку у самолета Ан-24 отказал левый двигатель.