Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января

Российское Министерство промышленности и торговли предложило правительству с 1 января 2020 года повысить утилизационный сбор на автомобили. Об этом во вторник, 10 сентября, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, ставка в среднем вырастет на 80% и на 110% в легковом сегменте.

Источники газеты утверждают, что минимальная индексация затронет машины с двигателем объемом меньше 1 л — около 46%. При этом сильнее всего ставка вырастет для автомобилей с двигателем более 3,5 л — на 145%.

Индексация объясняется необходимостью снизить ввозные пошлины с 17% до 15% в сентябре. Рост ставок сохранит барьер для импорта на уровне 30% от стоимости.

В материале уточняется, что расчеты оценит Федеральная таможенная служба. Также будет учитываться акциз на мощность двигателя. Принятие окончательного решения ожидается к декабрю.

Утилизационный сбор был введен в 2012 году. Изначально его платили только импортеры автомобилей, но спустя два года он распространился на рынок в целом. В 2018 году ставка была повышена, рост в среднем составил 15%. Однако по отдельным позициям он достиг 90%. Плата является гарантией, что автомобиль по окончании эксплуатации будет утилизирован.



16 августа сообщалось, что в Госдуме предложили проработать вопрос о «законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации».