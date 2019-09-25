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СМИ узнали о разработке в РФ крылатой ракеты «Оникс-М» с дальностью 800 км

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Российская военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» разработало крылатую ракету морского базирования «Оникс-М» с максимальной дальностью стрельбы 800 км и повышенной точностью поражения морских и наземных целей. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе РФ.

«На базе стоящей на вооружении крылатой ракеты «Оникс» разработан новый вариант — «Оникс-М», получивший максимальную дальность поражения 800 км», — рассказал собеседник агентства.

Летные испытания ракеты начнутся в ближайшие месяцы.

Источник уточнил, что «ракета оборудована усовершенствованной системой управления и сможет с большей точностью поражать как морские, так и наземные цели».

По его словам, также повышена защищенность ракеты от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

24 сентября Министерство обороны России показало видеоролик первого пуска крылатой ракеты Х-35 «Уран» с малого ракетного корабля «Смерч», проходящего модернизацию.

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