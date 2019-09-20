Эксперты посетовали на неспособность США сбить гиперзвуковые ракеты России

Россия и Китай сильно опередили США в сфере гиперзвуковых вооружений, и сегодня американские ПРО не смогут отразить атаку подобными ракетами, пишут американские эксперты в статье для The National Interest.

Чтобы догнать оппонентов, министерство обороны США выделило в 2019 году на разработку гиперзвукового оружия свыше $2 млрд. Однако подход Пентагона не учитывает важности обороны, считают бывший замсоветника по внешней политике в штабе госсекретаря Хиллари Клинтон Бишоп Гаррисон и политолог Престон Ланн.

В своей статье специалисты выражают обеспокоенность из-за того, что Вашингтон сосредоточен на создании наступательного гиперзвукового вооружения, а не оборонительного.

Кроме того, они напоминают, что США вышли из договора Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРМСД) и могут разорвать соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), а это, по их мнению, даст противникам возможность ударить первыми.

Эксперты указывают, что добиться успеха Вашингтон сможет, только внимательно контролируя расходы Пентагона и процесс создания ПРО, так как некоторые американские системы уже показали свою бесполезность.

«Больший паритет в развитии как наступательных, так и оборонительных способностей будет гарантировать, что США не только успеют за развитием противника, но и превзойдут их. Кроме того, так США получат гиперзвуковую оборону, которая идет нога в ногу с наступательным потенциалом противника», — подчеркнули они.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил США купить российские гиперзвуковые ракеты.