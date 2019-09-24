Минобороны показало на видео первый запуск крылатой ракеты Х-35 «Уран»

Министерство обороны России показало видеоролик первого пуска крылатой ракеты Х-35 «Уран» с малого ракетного корабля «Смерч», проходящего модернизацию.

Запуск произведен в ходе этапа заводских ходовых испытаний, говорится в описании к видеозаписи, опубликованной в YouTube. Ракета поразила дрейфующую надводную цель в Японском море с расстояния более 50 км, отметили в Минобороны.

«Выполнение боевого упражнения обеспечили десять боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеаснкого флота, а также самолеты морской авиации», — добавили в оборонном ведомстве.

Модернизация корабля ведется Северо-Восточным ремонтным центром на Камчатке и центром судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке. Корабль перевооружили на комплекс противокорабельных крылатых ракет «Уран» и оснастили новой артиллерией.

Накануне российские военные произвели боевые пуски ракет зенитно-ракетных комплексов С-400 в Бурятии. Стрельбы происходили на полигоне Телемба в рамках тактических учений.