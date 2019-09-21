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Применение установок «Солнцепек» и «Змей Горыныч» попало на видео

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Российские военные на учениях «Центр-2019» показали в действии огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и самоходные реактивные установки разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч»). Видео опубликовал телеканал «Звезда».

В нем «Солнцепеки» (ТОС-1 «Буратино») выходят на позиции и производят пуск снарядов, которые успешно поражают цели, образуя стену огня и дыма.

Самоходные реактивные установки «Метеорит» выполнили задачи по проделыванию проходов в минных полях. По сути, комплексы выполняют действия, которые раньше вручную осуществляли саперы, рискуя жизнью.

В учениях «Центр-2019» принимают участие 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц техники, а также около 600 летательных аппаратов и 15 судов.

Маневры пройдут с 16 по 21 сентября в Оренбургской области, Курганской, Астраханской, Челябинской и других областях.

«Буратино» — тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220 мм на базе танка Т-72. Предназначена для уничтожения легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений противника.

17 сентября Минобороны опубликовало видео полета двух ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем в сопровождении истребителей пяти стран НАТО.

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