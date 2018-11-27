Американские СМИ оценили российские огнеметные системы «Буратино»

Эксперт журнала The National Interest Чарли Гао оценил российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Буратино», а также высказался по поводу их улучшенной версии «Солнцепек».

Как отмечает автор статьи, данные «смертоносные» системы оснащены неуправляемыми реактивными ракетами (НУРC) термобарического и зажигательного действия. По его словам, они предназначены для поражения живой силы, а также бронированной техники противника. Гао считает, что главной задачей разработчиков было создать вооружение, способное доставлять зажигательную смесь на большие расстояния, что у них «отлично получилось».

Отмечается, что платформа с пусковой установкой на «Буратино» может поворачиваться на 360 градусов, что значительно упрощает наведение. Одновременно с этим шасси от танка T-72 позволяют ТOC двигаться с той же скоростью, что и бронетанковые соединения.

«Это ключевое преимущество «Буратино» перед традиционными реактивными системами залпового огня (РСЗО), оснащенными термобарическими или зажигательными ракетами», — добавляется в материале.

Автор статьи также отметил, что модернизированная система «Солнцепек» может использовать НУРС большего радиуса действия — до 6 км, а также обладает более защищенной пусковой установкой. По его словам, всё вышеперечисленное делает данные установки одними из самых страшных видов оружия на сегодняшний день.

4 ноября издание The National Interest назвало российские системы ПВО самыми мощными в мире. Автор материала Адам Кабот считает, что самолеты-невидимки США и НАТО могут стать абсолютно бесполезными при столкновении с российскими комплексами.