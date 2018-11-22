Оружие разума: российский путь к военному искусственному интеллекту

Предприятия оборонно-промышленного комплекса должны развивать производство «умных» и высокоточных ракет и боеприпасов. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал на итоговом совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК, которое прошло в Анапе на базе военного инновационного технополиса «Эра». В полном объеме центр заработает в конце 2019 года, однако эксперты уже называют его российским путем к военному искусственному интеллекту.

Верховный главнокомандующий отметил важность дальнейшего развития предприятий, которые выпускают ракеты и боеприпасы. Совершенствовать необходимо организацию самого производства, продукция которого должна быть современной и высокого качества, подчеркнул он.

— Нужны, конечно, не пресловутые «болванки», а «умные», высокоточные боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных систем вооружений и потом, на что обращаю внимание, существенным образом экономят финансовые средства, — заявил Владимир Путин. — То, что раньше достигалось с помощью дорогостоящих систем вооружений, сегодня может быть решено с помощью достаточно дешевых систем как таковых, но с применением высокоэффективных современных высокоточных боеприпасов.

«Умные» ракеты

За последние годы в рамках Государственной программы развития ОПК было многое сделано для модернизации предприятий отрасли: обновлен станочный парк, созданы новые производства, где применяются передовые достижения науки и техники, напомнил глава государства.

— Безусловно, продукция отрасли становится всё более сложной, высокотехнологичной. Большинство образцов имеют длительные циклы изготовления, которые определяются мощностью не только предприятий, осуществляющих финальную сборку, но и заводов — поставщиков комплектующих изделий, а также уровнем обеспеченности сырьем и материалами, удобной, рациональной логистикой доставки узлов и агрегатов, — отметил он. — Тем не менее нужно стремиться сокращать технологические циклы производства ракет и боеприпасов. Кроме того, нужно четко рассчитать, какое количество ракет и боеприпасов необходимо для того, чтобы армия и флот могли гарантированно выполнить свои задачи по обеспечению безопасности страны.

При этом необходимо не только создавать оптимальные запасы материально-технических ресурсов, но и организовать их правильное, безопасное хранение, своевременное обновление и утилизацию, подчеркнул российский лидер, уточнив, что речь идет о создании производств полного цикла.

Согласно рейтингу международной организации Global Firepower, в 2018 году Россия вошла в тройку лидеров в списке самых сильных армий мира. Сегодня в Вооруженных силах РФ 3,5 млн военнослужащих, на вооружении состоят почти 4 тыс. самолетов и 20,3 тыс. танков, а бюджет российской армии оценивается экспертами в $47 трлн.

«Эра» инноваций

Совещание проходило на базе недавно построенного военного инновационного технополиса «Эра». В этом инновационном комплексе проводят научные исследования специалисты со всей России. Подразделения военнослужащих уже укомплектованы, завершен набор и в научные роты. Однако в полном объеме центр заработает в конце следующего года или середине 2020-го, отметил президент. По его словам, глава Минобороны Сергей Шойгу пообещал завершить все работы в конце 2019 года.

— Но из того, что я увидел, — это, конечно, не может не порадовать. Созданы современные научно-исследовательский и производственный комплексы, в составе которых лаборатории — их будет создано 18 по восьми важнейшим направлениям, — отметил президент. — Уверен, всё это послужит эффективной разработке, а главное — быстрому внедрению передовых технологий в области обороны и безопасности.

В технополисе работают 160 исследователей-призывников, многие из которых уже являются авторами собственных изобретений. Научные сотрудники «Эры», которыми могут быть и гражданские специалисты, ищут и оперативно внедряют прорывные технологии в оборонной сфере.

В лабораторном кластере уже разместились представительства 37 предприятий, среди которых «Курчатовский институт», «Калашников», «Сухой», «Вега», «Уралвагонзавод». Совместными усилиями они приступили к реализации 48 инновационных проектов в области робототехники, энергообеспечения, биоинженерии, информационных систем и нанотехнологий. Кроме того, здесь изучают возможности искусственного интеллекта и технического зрения. Согласно указу президента, общее руководство научно-исследовательскими проектами технополиса возложено на президента НИЦ «Курчатовский институт».

Ученые Курчатовского института уже развернули на площадке «Эры» активную работу по обучению операторов научных рот и вовлечению их в научную деятельность, рассказала «Известиям» руководитель Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий Юлия Дьякова.

— Также технополис стал очень удачной площадкой для взаимодействия с нашими партнерами. Например, при взаимодействии с Военно-медицинской академией им. С.А. Кирова нами организуется работа по нескольким направлениям НБИКС-природоподобных технологий: доработки до стадии внедрения в производство созданных изделий для фиксации костей при переломах, раневым и ожоговым покрытиям, — пояснила она. — Также совместно мы работаем над созданием искусственных органов на основе заселения биосовместимых полимерных каркасов живыми клетками. Уже сейчас мы начали работы достаточно широким фронтом и по другим направлениям — созданию и исследованию клеточных моделей, а также в области биотехнологий, в том числе проводим работы, направленные на получение биотоплива, биокеросина.

По словам Юлии Дьяковой, большим преимуществом научно-исследовательского центра является возможность использования его уникальной инфраструктуры в режиме удаленного доступа.

— Сейчас мы в любой момент можем связаться с нашими коллегами в Курчатовском институте на уникальных электронных микроскопах и даже взять на себя управление экспериментами. Этот момент хотелось бы особенно отметить, так как для получения значимых результатов в наиболее прорывных направлениях одним из ключевых условий является возможность увидеть структуру живых систем на субмолекулярном уровне, — уточнила она. — В режиме такого удаленного доступа мы также организуем исследования, основанные на применении синхротронного излучения. Всего на большом Курчатовском ускорителе сейчас работает более полутора десятков экспериментальных станций.

Президенту, например, показали, как с помощью 3D-принтеров создаются модели, которые помогают хирургам проводить сложные операции. А также продемонстрировали изобретение отечественных ученых — защитные платформы для обуви саперов, которые берут на себя удар взрывной волны и по качеству превосходят другие используемые в мире аналоги. Также в числе российских изобретений — устройства «Киберсердце» и «Кардиосеанс», позволяющие получить кардиограмму на смартфоне касанием двух пальцев. Их работу военные продемонстрировали Верховному главнокомандующему на себе.

Военный эксперт Вадим Козюлин в беседе с «Известиями» охарактеризовал технололис как российский путь к военному искусственному интеллекту.

— Как мы знаем, США и Китай приняли подробную программу по развитию искусственного интеллекта. Российский президент ранее говорил, что тот, кто станет первым в области искусственного интеллекта, будет повелевать миром. И вот это ожидание начало реализовываться, — отметил он. — В сфере развития искусственного интеллекта тот, кто не движется быстро, быстро отстанет. Поэтому военные решили взять инициативу в свои руки, и это следует только приветствовать.

Формат военных совещаний с участием главы государства уже стал традиционным. Два раза в год — в мае и ноябре — Владимир Путин собирает в Сочи руководство Минобороны и представителей предприятий военно-промышленного комплекса. Как правило, эти мероприятия носят закрытый характер. По итогам серии совещаний правительству, министерствам и ведомствам будут даны соответствующие поручения.